لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.. غلق وتشميع ورشتين لتصليح السيارات بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بغلق وتشميع ورشتين لتصليح السيارات بطريق الزرقية، ومقهيين مخالفين بقرية بني عامر بنطاق مركز الزقازيق وذلك لعدم إلتزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الجميع.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للمرورعلي المحال التجارية والمقاهى للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وإرتداء الكمامة الواقية حرصًا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم علي غيرالملتزمين.

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وأ كد نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أن رئاسة المركز شنت حملة بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة للتأكد من مدي تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقايه ضد مخاطر فيروس كورونا و أسفرت الحملة عن تشميع ورشتين مخالفتين لإصلاح السيارات بطريق الزرقيه وذلك لمخالفتهم التوقيتات المحددة للغلق وكذا غلق مقهيين بقرية بني عامر بمركز الزقازيق لتقديمهم الشيشه لروادها وتم التحفظ على عدد ١٠ شيشه وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار الي انه تستمر الحملات المفاجئة علي المحال والمقاهي والأسواق للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق الإشتراطات الإحترازية والوقائية والتأكد من إلتزام أصحابها والمترددين بإرتداء الكمامة الواقية حرصًا علي سلامتهم من مخاطر فيروس كورونا.