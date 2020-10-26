لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.. غلق وتشميع ورشتين لتصليح السيارات بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بغلق وتشميع ورشتين لتصليح
السيارات بطريق الزرقية، ومقهيين مخالفين بقرية بني عامر بنطاق مركز الزقازيق وذلك
لعدم إلتزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس
كورونا والحفاظ على سلامة الجميع.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للمرورعلي المحال التجارية والمقاهى للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وإرتداء الكمامة الواقية حرصًا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم علي غيرالملتزمين.
ولد الهدي.. الشباب والرياضة بالشرقية تنظم لقاء ثقافيا بمناسبة المولد النبوي
وأشار الي انه تستمر الحملات المفاجئة علي المحال والمقاهي
والأسواق للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق الإشتراطات الإحترازية والوقائية
والتأكد من إلتزام أصحابها والمترددين بإرتداء الكمامة الواقية حرصًا علي سلامتهم
من مخاطر فيروس كورونا.