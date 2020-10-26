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حوادث

النيابة تحيل المتهم بعرض رشوة وتزوير تحويلات طلاب لمدرسة بالمرج للجنايات

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:34 م
شعار النيابة
شعار النيابة
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كتب : محمد عبدالله
قررت نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول إحالة قضية رشوة وتزوير تحويلات طلاب المرج بمدرسة السيدة عائشة والمتهم فيها معلم اول الي محكمة الجنايات .

جاء بأمر الإحالة أن المتهم عرض رشوة على موظفة عمومية للإخلال بواجبات وظيفتها، بأن عرض على مدير مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات  مبلغ  ١٧ الف جنيه على سبيل الرشوة  مقابل قبولها طلبات تحويل لبعض الطلاب للمدرسة رئاستها بالمخالفة للإجراءات، إلا أن الموظفة لم تقبل الرشوة منه و قلد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره إلى إدارة المرج التعليمية وذلك بان قام بتقليده على غرار الخاتم الصحيح منه واشترك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية لعشرين طلب تحويل طلاب والمنسوب صدورهم إلي إدارة المرج التعليمية.
 
شهد عضو الرقابة الإدارية  بتلقيه بلاغ الشاهدة الأولى وبإجراء تحرياته توصلت إلى صحته وأضافت باتفاق المتهم مع بعض من  أولياء الأمور الراغبين في إلحا ق کریماتهم بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية علي إنهاء إجراءات  التحويل من إدارة المرج التعليمية مقابل مبالغ مالية وعرضه على الشاهدة الأولى مبالغ مالية على سبيل
الرشوة - مقابل موافقتها علي قبول طلبات التحويل بالمخالفة للإجراءات، فاستصدر إذن من النيابة العاملة تسجيل ومراقبة الأحاديث واللقاءات التي تدور فيما
بين الشاهدة الأولى والمتهم، حيث أسفر تنفيذه عن رصد عدة محادثات أكدت ما توصلت إليه تحرياته من عرض المتهم على الشاهدة الأولى مبلغ  ١٧ الف جنيه سبيل الرشوة - مقابل الموافقة على قبول طلبات التحويل 
اقر المتهم في التحقيقات بصحة التسجيلات الدائرة بينه وبين الشاهدة الاولي وصورته في اللقاء المأذون بتصوير حال مواجهته بها.

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