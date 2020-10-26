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أخبار العالم

الكرملين: بوتين يواصل مساعيه لخفض التصعيد متعدد الاتجاهات

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:41 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن بيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تهدئة الوضع في أوروبا على خلفية إنهاء معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى هو استمرار لتوجهه ومساعيه نحو خفض التصعيد المتعدد الاتجاهات.
وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم /الاثنين/ - إن "الرئيس بوتين أصدر بيانا بشأن اتخاذ خطوات إضافية لتهدئة الوضع في أوروبا يتعلق بوقف العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى"، مشيرا إلى أن بوتين واصل باستمرار موقفه بشأن خفض التصعيد المتعدد الاتجاهات.
وأضاف أن "الرئيس بوتين أدلى في وقت سابق ببيان خاص بشأن التعاون في مجال أمن المعلومات"، مؤكدا أن جهودا كبيرة تبذل حاليا على مستوى الخبراء بشأن معاهدة "ستارت ــ 3" لتقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.
وكان المكتب الإعلامي للكرملين نقل في وقت سابق من اليوم عن الرئيس الروسي قوله - في بيان - "من أجل تسهيل البحث عن حلول سياسية ودبلوماسية، نحن على استعداد لاتخاذ خطوات لتقليل العواقب السلبية لتقويض معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى على أساس مبادئ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة ومراعاة مصالح الأطراف".
وكانت واشنطن قد أعلنت أوائل العام الجاري انسحابها رسميا من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفيتي عام 1987، متهمة روسيا بانتهاك هذه المعاهدة. 

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