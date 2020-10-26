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مرأة

لهذا السبب الخطير.. استبعاد النساء من تجارب لقاح كورونا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:17 م
صدى البلد
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آلاء حسن
أكد بحث جديد أن النساء أكثر عرضة لخطر الآثار الجانبية السلبية من الأدوية بسبب نقص تمثيل الإناث في التجارب السريرية، ما جعلهن أقل عرضة لخطر التجارب السريرية للقاح كورونا.  

ووفقًا لموقع health line في إحدى الدراسات قام باحثون من جامعة كاليفورنيا ، بيركلي ، وجامعة شيكاغو بتحليل البيانات من آلاف المقالات من المجلات الطبية. 

ووجد الباحثون فجوة بين الجنسين في جرعات الأدوية لـ 86 دواءً وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء (FDA)، كما أفادو بأن أكثر من 90 في المائة من الحالات، عانت النساء من آثار جانبية أقوى من الرجال وعانين من ردود فعل عكسية للأدوية بمعدل ضعف معدل الرجال.

وأكد الخبراء أن هذا يؤدي في بعض الأحيان إلى تعرض النساء لمزيد من الآثار الجانبية للأدوية بسبب الجرعات غير الصحيحة أو الاختلافات البيولوجية، وأنه يجب بذل جهد أكبر لزيادة عدد النساء في التجارب خاصة في المراحل المبكرة.

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