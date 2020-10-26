لهذا السبب الخطير.. استبعاد النساء من تجارب لقاح كورونا

، بيركلي ، وجامعة شيكاغو بتحليل البيانات من آلاف المقالات من المجلات الطبية.

ووفقًا لموقع health line في إحدى الدراسات قام باحثون من

وأكد الخبراء أن هذا يؤدي في بعض الأحيان إلى تعرض النساء لمزيد من

للأدوية بسبب الجرعات غير الصحيحة أو الاختلافات البيولوجية، وأنه يجب بذل جهد أكبر لزيادة عدد النساء في التجارب خاصة في المراحل المبكرة.