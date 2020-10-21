عقب وفاة متطوع.. حقيقة تعليق تجارب لقاح كورونا في البرازيل

أعلنت جامعة أكسفورد، اليوم الأربعاء، أن التجربة البرازيلية للقاح الذي ابتكرته جامعة أكسفورد ستستمر على الرغم من وفاة أحد المتطوعين عقب حصوله على اللقاح.









وقالت أكسفورد وفق ما نقلته وسائل إعلام عالمية إنها وجدت مراجعة مستقلة بأنه لا توجد مخاوف بشأن سلامة التجارب على اللقاح.









وأضافت الجامعة في بيان: "بعد التقييم الدقيق لهذه الحالة في البرازيل، لم تكن هناك مخاوف بشأن سلامة التجربة السريرية وأوصت المراجعة المستقلة بالإضافة إلى المنظم البرازيلي بمواصلة التجربة".









يذكر أن شركة AstraZeneca حصلت على حق انتاج اللقاح، التي تحولت أسهمها إلى سلبية وانخفضت بنسبة 1.7 في المائة بعد انتشار الأخبار مساء الأربعاء حول وفاة المتطوع.









ويمر اللقاح بالمرحلة الثالثة من التجارب، وهي المرحلة الأخيرة قبل إعلان أن العلاج آمن، في عدد من البلدان، حيث في الشهر الماضي، تم إيقاف تجربة اللقاح في المملكة المتحدة بسبب الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة، لكن تم استئنافها لاحقًا.



