إخلاء سبيل مصطفى يونس في بلاغ محمود الخطيب بضمان محل الإقامة
زميل العمر.. مصطفى يونس إلى سرايا النيابة بسبب الخطيب
تأجيل محاكمة 44 متهما في خلية اللجان المالية للإخوان الإرهابية
القيادة الوسطى الأمريكية: تعاون متزايد مع الشركاء في سوريا للقضاء على فلول تنظيم الدولة
بث مباشر لفعاليات ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم من مسجد مصر بالعاصمة
السكة الحديد تسير الرحلة 37 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
دون خسائر.. تصاعد دخان من مطبخ إحدى الاستراحات في مطار القاهرة
اشرف زكى يكشف تطورات الحالة الصحية لطارق الأمير |خاص
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
كأس عاصمة مصر| محاضرة لـ توروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة إنبي
ترامب يمنح زيلينسكي مهلة حتى عيد الميلاد لقبول صفقة سلام
وزير الخارجية يناقش مستجدات الأوضاع بغزة مع مدير السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية
عمومية الجولف تشيد بإنجازات الاتحاد ..وفائض تاريخي بالميزانية

أشادت الجمعية العمومية لاتحاد الجولف بإنجازات مجلس الإدارة برئاسة عمر هشام طلعت والتى تمت خلال فترة وجيزة من توليه المسئولية فى نهاية نوفمبر من العام الماضى.


وأثنى اعضاء الجمعية العمومية خلال الاجتماع على ما تم من اعمال على ارض الواقع فى كل الاتجاهات المختلفة وإعادة ترتيب جميع الاوراق من خلال استراتيجية عمل مدروسة بعناية اتت ثمارها فى غضون السبعة اشهر الاولى من عمر مجلس الإدارة.


وباركت الجمعية العمومية الخطى الناجحة لمجلس الإدارة والتى كان من احدى نتاجها تحقيق فائض مالى تاريخى لاول مرة لم يسبق ان حققه الاتحاد المصرى للجولف من قبل وذلك فى غضون سبعة أشهر فقط والذى بلغ سبعة ملايين جنيها من خلال تنمية الموارد وابرام عقود رعاية وشراكات استراتيجية مع كبريات المؤسسات بخلاف اعادة وضع مصر على خريطة تنظيم البطولات الدولية والعالمية والتى تم التخطيط لها فى نهاية موسم 2024 / 2025 وبدأ تنفيذها فى بداية الموسم الجديد 2025 / 2026 وهو ما اسهم فى الترويج السياحى لمصر كأحد اهم اهداف اتحاد الجولف وتعظيم فرص مشاركة اللاعبين المصريين فى البطولات الدولية داخليا و خارجيا وإتاحة المشاركة للجميع من خلال معايير واضحة تضمن العدالة والشفافية.


وعقدت الجمعية العمومية لاتحاد الجولف برئاسة نائب رئيس الاتحاد المهندس محمد انور وفى حضور المستشار القانونى للاتحاد النائب محمد الحناوى وممثلى وزارة الشباب والرياضة وممثلى اندية الجزيرة نائب رئيس النادى المهندس ايهاب لهيطة وسبورتنج محمد حافظ وبالم هيلز ايهاب حسنى.


وقام مراقب الحسابات طارق حشيش باستعراض تقريره عن الميزانية موضحا ما تم من اعمال والفائض التاريخى امام اعضاء الجمعية خلال الإجتماع.
وفى نهاية الاجتماع وجه نائب رئيس اتحاد الجولف المهندس محمد انور الشكر باسمه وبالانابة عن مجلس الإدارة إلى اعضاء الجمعية العمومية وكل اندية الجولف على ثقتهم الكبيرة فى الاتحاد وعلى تعاونهم الوثيق والمساندة القوية مؤكدا بانه مازال هناك المزيد والمزيد الذى سيقدمه مجلس الإدارة لتحقيق النمو والتطوير الذى ينشده الجميع للجولف المصرى.

