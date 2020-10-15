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أخبار العالم

فنزويلا تعلن البدء في تجارب اللقاح الروسي المضاد لـ كورونا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:33 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الخميس، أن بلاده بدأت تجارب اللقاح الروسي "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن بالفعل هناك 2000 متطوع.

ونقلت وكالة "سبوتنك" الروسية عن مادورو قوله: "اللقاح الروسي بالفعل في فنزويلا، وبدأت الاختبارات وهناك ألفي متطوع".

وأوضح مادورو في وقت سابق أن ابنه وشقيقته شاركا في التجارب السريرية، وأنه بنفسه سيكون من ضمن متلقي اللقاح في التجارب الشاملة.

وفي بداية الشهر الجاري، وصلت الدفعة الأولى من لقاحات "سبوتنيك في" إلى فنزويلا قادمة من روسيا. وبذلك كانت فنزويلا أول دولة في النصف الغربي للكرة الأرضية تشارك في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح.

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V" تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.

وأكدت نتائج دراسة نشرتها دورية "ذا لانسيت" الطبية، في وقت سابق، أن لقاح "سبوتنيك V" حفز تشكل أجسام مضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المرحلتين الأولى والثانية عليه.

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