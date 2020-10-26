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منوعات

في الموجة الثانية لكورونا.. الجثث تغطي أرضية مشرحة روسية |فيديو وصور

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:04 م
الجثث تغطي أرضية
الجثث تغطي أرضية مشرحة روسية
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يارا زكريا
تواجه روسيا مع دخول الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد_19) عددًا كبيرًا من جثث الموتي، حيث انتشرت مؤخرًا صور ولقطات فيديو توضح أرضية مشرحة روسية مكدسة بالجثث في الممرات.

ووفقًا لصحيفة " ذا صن " البريطانية تُظهر لقطات فيديو مروعة عشرات الجثث تغطي أرضية المشرحة بينما تضرب الموجة الثانية من فيروس كورونا روسيا، ويأتي ذلك وسط مخاوف من أن العدد الحقيقي للوفيات في روسيا يصل إلى ثلاثة أضعاف ما هو مسجل في الإحصاءات الرسمية.

ونشر الفيديو عامل مشرحة في مدينة نوفوكوزنتسك جنوب سيبيريا على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا: "دقيقة واحدة في حياة مشرحة كوفيد بمدينة نوفوكوزنتسك جثث في كل مكان، جثث، جثث في كل مكان". 


ويُظهر مقطع الفديو حوالي 50 جثة - معظمها في أكياس سوداء - تركت في ممر وغرفة تستخدم عادة لفحوصات ما بعد الوفاة، ثم يعرض العامل على المشاهدين بعض معدات التعقيم في المنطقة الفارغة. 
 
وأكدت وزارة الصحة المحلية في منطقة كيميروفو صحة الفيديو، وذكرت التقارير أن أوليج إيفسا، رئيس الإدارة المحلية بالوزارة، أقيل من قبل الحاكم المحلي سيرجي تسيفيليف، الذي يعاني من فيروس كورونا المستجد.

وقال بيان من الوزارة: "بالنظر إلى زيادة عدد الحالات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، هناك ارتفاع في عدد الوفيات، وبسبب التأخير في اخراج الجثث، بقيت حوالي 50 جثة بالمشرحة".

يعد هذا الفيديو هو الثاني الذي يخرج من سيبيريا في غضون أسبوع، كما أظهر مقطع آخر الأسبوع الماضي نحو 30 جثة في أكياس سوداء في قبو بأحد المستشفيات في مدينة بارناول القريبة.

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