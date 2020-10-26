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أخبار العالم

رئيس وزراء أرمينيا يرسل زوجته للقتال في كاراباخ ضد أذربيجان

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:24 م
نيكول باشينيان وزوجته
نيكول باشينيان وزوجته
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محمد عثمان
سمح رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، لزوجته، آننا أكوبيان، بالذهاب إلى جبهة القتال في كاراباخ ضد القوات الأذربيجانية والمرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا لدعم الأخيرة.

وقالت أكوبيان عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" إنها تنوي المرور ببعض التدريبات العسكرية، ثم ستتوجه للدفاع عن وطنها على الحدود في إقليم كاراباخ، وفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأضافت: "من يوم الغد ستبدأ فصيلة سيدات مكونة من 13 شخصًا وأنا من بينهم التدريبات العسكرية. وفي خلال بضعة ايام سنتوجه للدفاع عن حدود الوطن في كاراباخ".

وتابعت: "لا يجب علينا أن نتنازل عن وطننا وكرامتنا للعدو".

وتبادلت أرمينيا وأذربيجان صباح اليوم الاتهامات حول خرق الهدنة الإنسانية الأخيرة التي أعلن عنها أمس بوساطة أمريكية.

وكانت الولايات المتحدة وأذربيجان وأرمينيا أعلنوا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ، إلا أن الاتفاق تم خرقه بعد أقل من 24 ساعة على إعلانه.

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