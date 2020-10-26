بسبب كورونا.. كنائس الإسكندرية تعتذر عن استقبال أي رحلات خلال الفترة المقبلة

أعلنت الكنائس القبطية الأرثوذكسية بمدينة الإسكندرية عدم استقبال أي رحلات خلال الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا المستجد .





وجاء في نص البيان الصادر عن كنائس الإسكندرية، تعتذر كافة كنائس الإسكندرية عن عدم استقبال أية رحلات قادمة من أي كنيسة، وذلك لظروف تفشى فيروس كورونا المستجد.





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وأضاف البيان الذي نشره القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر صفحته الرسمية أن القرار الصادر اليوم يسري دون أية استثناءات لحين إشعار آخر.



قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة لقناة "مي سات" الفضائية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمناسبة مرور 9 سنوات على انطلاق عملها.

وقال البابا تواضروس الثاني - في رسالة له بمناسبة العيد التاسع لقناة مي سات - إن تاريخ القنوات الفضائية بدأ بقناة اغابي 2005 وقناة سي تي في عام 2007، ثم قناة مي سات عام 2011، وهى تبث من منطقة الأنبا رويس بالعباسية.



