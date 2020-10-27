أنقذوا بنتى من الموت.. أب يستغيث بوزارة الصحة لعلاج ابنته من التهاب فى خلايا المخ

ناشد المواطن جمال عبد الوهاب، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد؛ مساعدته في علاج ابنته "فرح" البالغة من العمر 11 عاما.









ويقول فى رسالته: "إنها معاقة منذ الولادة بوجود مياه زائدة في رأسها، وهي الآن عمرها 11 سنة تقريبا، حيث دخلت مستشفى المبرة بالزقازيق نتيجة وجود سوائل داخل البطن نتيجة تركيب جهاز شفط المياه الزائدة في المخ، وظلت في مستشفى المبرة لمدة أسبوعين دون عناية من قسم المخ والأعصاب وقسم الجراحة، وبعد مدة قالوا ركبوا قسطرة في مركز أشعة لشفط السوائل من داخل البطن، رغم أن هذا كان يمكن ان يحدث تاني يوم من دخولنا المستشفى، ثم قالوا اذهبوا إلى مستشفى الأحرار بالزقازيق قسم المخ والأعصاب بحجة أنه لا يوجد جهاز لتركيب جهاز الشنط في رأس ابنتك، وتم إجبارنا على الذهاب إلى مستشفى الأحرار بالزقازيق مع الوعد بتركيب الجهاز تاني يوم من دخولنا المستشفى، وانتظرنا لمدة أسبوعين لعلاجها ثم تم دخولها العمليات لتركيب جهاز شفط لشفط المياه الزائدة في الرأس، وفوجئنا بأنه تم تركيب وصلة وإدخالها في الوريد، وبعد العملية خرجت لا تتكلم ولا تشعر بوجود أي أحد، وتعاني من التهاب في خلايا المخ رغم أنها قبل العملية كانت تتكلم بصورة طبيعية معنا وتطلب أكل وتضحك وتتصرف بصورة طبيعية، وبعد مدة تم قطع الأنبوبة الموصلة للوريد وبدأت تتكلم بصورة طبيعية، ثم حدث أن دكاترة القسم أزالوا جهاز الشفط بالكامل الذي كان يسمح بخروج المياه الزياده بالمخ، مما أدى إلى تدهور حالة "فرح" أكثر وأكثر حيث لا نعرف كيف يتصرف المخ في المياه الزائدة".









وأضاف: "حالتها تدهورت أكثر وهي في المستشفي منذ أكثر من شهر وأسبوع تعاني، أنقذوها من الموت"، مطالبا بعرضها على أساتذة مخ وأعصاب يعالجونها بشكل صحيح، حيث إنها تعانى من التهاب فى خلايا المخ نتيجة إهمال المستشفى وتأخره فى علاجها من الماء الزائد فى المخ".









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