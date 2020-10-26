احمد موسي: قطر تواجه فضيحة كبرى بسبب الكشف عن عذرية أستراليات

أكد الإعلامي أحمد موسى، ان قطر تتعرض الآن لفضيحة على مستوى العالم، موضحا أنه تم الكشف عن عذرية 9 فتيات استراليات خلال تواجدهن على خطوط الطيران القطرية.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « علي مسئوليتي» أن هناك غضب عارم في استراليا من الفحص المهبلي للفتيات الاستراليات؛ موضحا أن تلك الجريمة الشنيعة لا يتقبلها أي قانون دولي.





يذكر أنه تم إجبار نساء على النزول من طائرة للخطوط الجوية القطرية في وقت سابق من هذا الشهر، من بينهن 13 أسترالية والخضوع لفحص طبي بعد العثور على مولود ولد قبل أوانه وتركته أمه في حمام بمطار حمد الدولي.





وتم إنزال النساء من على متن الطائرة و "إجبارهن على خلع ملابسهن الداخلية، قبل فحص أعضائهن التناسلية بشكل جائر" في سيارة إسعاف على مدرج المطار.





وقالت امرأتان لهيئة الإذاعة الاسترالية إنه طُلب من كل النساء البالغات في الطائرة بصرف النظر عن سنهن النزول لفحصهن. فيما نقلت المحطة التليفزيونية عن أن الحكومة الفيدرالية تبحث اتخاذ إجراءات تجاه قطر بسبب الواقعة: