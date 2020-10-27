تموين الغربية يكشف تفاصيل ضبط 700 طن مخلل فاسد في السنطة

كشف محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تفاصيل ضبط 700 طن مخللات فاسدة داخل مصنع بمركز السنطة، لافتا إلى أنه ورد للوزارة معلومات من هيئة الرقابة الإدارية، داخل مصنع في مركز السنطة وتم تشكيل لجنة من جهاز حماية المستهلك والتموين، وتم التوجه إلى المصنع والتحفظ على الكمية الكبيرة، وتحرير محضر بالواقعة.





وقال أبو هاشم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى، أن المخلل الفاسد كان يوضع في براميل بسعة 100 كيلو لكل برميل، ولا يدون عليها تاريخ إنتاج أو انتهاء، وتبين أنه تم استخدام مواد تساهم في سرعة "التخليل" لهذه الكمية الكبيرة من "الزيتون"، لتصبح غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتصيب بالكثير من الأمراض حال تناولها.





وفي سياق آخر، نظمت محافظة الغربية مساء الإثنين، ندوة تثقيفية لفريق متطوعي الغربية حول التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري وكيفية رفع الوعي لدى الشباب.





وحاضر في الندوة اللواء شبل عبد الجواد مدير الشرطة العسكرية الأسبق والدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية.





بدأت الندوة بكلمة اللواء شبل عبد الجواد أوضح فيها مفهوم الأمن القومي وعرض أهم التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري في الوضع الحالي بالإضافة إلى التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الـ 10 سنوات الماضية كما أشار إلى المخطط العالمي لتفتيت المنطقة العربية موضحًا أن مصرنا الغالية بقواتها المسلحة وشعبها، استطاعت أن تعبر لبر الأمان ومواجه تلك التهديدات.