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توك شو

مش بفكَّر في السن.. هاني رمزي: عندي 56 سنة بس حاسس إني طفل صغير.. فيديو

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:34 ص
هاني رمزي
هاني رمزي
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إبراهيم القادري
قال الفنان هاني رمزي ، إن هذا اليوم يوافق عيد ميلادي الـ56 وأنا لا أفكر في السن أبدا، ومازلت طفلا صغيرا، وليس لدي ثقافة السن، مشيرا إلى أنه احتفل بعيد ميلاده في مهرجان الجونة .

وأضاف رمزي خلال مداخلة هاتفية في برنامج اخر النهار المذاع علي قناه النهار ، جميع زملائى احتفلوا معي بعيد ميلادي واسرتي اتت الي الجونة واحتفلوا معي وكان يوم جميل واكثر من رائع، موضحا ان القائمين على مهرجان الجونة تحدوا جميع الظروف لإقامته، وأهمها فيروس كورونا .

وأوضح رمزي ، أن مهرجان الجونة هذا العام يوصل رسالة إلى العالم أجمع وهي ان مصر بخير والاجواء بها بخير مؤكدا أن هناك أعداد سياح كبيرة في مصر وهناك احتفالات كثيرة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية في الاعتبار .

وأشار إلى أن الوفد المرسل من وزارة الصحة لمتابعة الحالة الصحية الخاصة بفيروس كورونا؛ يقوم بمجهود كبير، ويتابع ويشرف على كل شيء في المهرجان  .

ونوه ان مهرجان الجونة خرج بشكل جميل ولائق بمصر وطالما اننا ملتزمين بالاجراءات الاحترازية لماذا لا نحتفل وتنشر البهجة على المصريين .

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