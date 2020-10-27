مش بفكَّر في السن.. هاني رمزي: عندي 56 سنة بس حاسس إني طفل صغير.. فيديو

قال الفنان هاني رمزي ، إن هذا اليوم يوافق عيد ميلادي الـ56 وأنا لا أفكر في السن أبدا، ومازلت طفلا صغيرا، وليس لدي ثقافة السن ، مشيرا إلى أنه احتفل بعيد ميلاده في مهرجان الجونة . إلىأنه





وأضاف رمزي خلال مداخلة هاتفية في برنامج اخر النهار المذاع علي قناه النهار ، جميع زملائى احتفلوا معي بعيد ميلادي واسرتي اتت الي الجونة واحتفلوا معي وكان يوم جميل واكثر من رائع، موضحا ان القائمين على مهرجان الجونة تحدوا جميع الظروف لإقامته، وأهمها فيروس كورونا .





رمزي ، أن مهرجان الجونة هذا العام يوصل رسالة إلى العالم أجمع وهي ان مصر بخير والاجواء بها بخير مؤكدا أن هناك أعداد سياح كبيرة في مصر وهناك احتفالات كثيرة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية في الاعتبار . وأوضحأنإلىاتخاذالإجراءات





وأشار إلى أن الوفد المرسل من وزارة الصحة لمتابعة الحالة الصحية الخاصة بفيروس كورونا؛ يقوم بمجهود كبير، ويتابع ويشرف على كل شيء في المهرجان .



