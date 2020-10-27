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رياضة

بتلومنا على شغلنا وانفرادنا.. شوبير يفتح النار على رمضان صبحي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:50 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
كشف الإعلامي أحمد شوبير لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، عن كواليس رحيل رمضان صبحي لاعب المارد الأحمر من إلى بيراميدز؛ بعد هجوم اللاعب على مجلس الإدارة والنادي.

وتابع شوبير فى تصريحات تليفزيونية على فضائية أون تايم سبورتس : "رمضان زعلان علشان الأخبار تسربت لوسائل الإعلام، طيب ما ده دورنا، لا نلومك على عملك وقراراتك وأنت لا تملك حق توجيه اللوم لنا على عملنا وانفراداتنا".

وأكمل حارس مرمى الأهلى ومنتخب السابق: "الأهلى بدأ مفاوضات ضمك من هدرسفيلد من شهر أغسطس الماضى، والمفاوضات استمرت 4 أشهر، وكان عرض الأهلى هو الأكبر للنادى الإنجليزى والأكبر لك شخصيًا.

وألمح شوبير: "يا كابتن رمضان صفقة انتقالك لبيراميدز تمت برعاية على صقر الصديق المقرب لشقيق زوجتك شريف إكرامي، وبالطبع أنت حر فى قراراتك، لكن تحمل مسئولية هذه القرارات حتى النهاية، لا داعى للتنصل منها والقاء الاتهامات واللوم هنا وهناك".

ومن جانبه أكد رمضان صبحى فى تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى عمرو أديب على قناة ام بى سى مصر أنه لم يبحث عن المادة فى رحيله من الأهلى إلى بيراميدز، قائلا: "ليس معنى أن عرض بيراميدز كان أكبر أننى وافقت، لو راجل بتاع مادة كنت استمريت فى انجلترا وكنت أحصل على مبلغ أكبر من الأهلى، وكان ممكن أروح أى فريق أخر وألعب، لو بفكر فى الفلوس كنت فكرت من بدرى".

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