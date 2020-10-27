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أخبار العالم

بينها 26 حالة محلية.. الصين تسجل 50 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:10 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت اللجنة الوطنية الصينية، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من بينها 26 إصابة محلية. 

وقالت اللجنة الصينية إنه تم تسجيل 26 إصابة جديدة بالفيروس في منطقة شينجيانج الويجورية، ذاتية الحكم. 

فيما سجلت الصين 26 إصابة من الخارج، ولا تسجل أي وفيات بالفيروس. 

ومن ناحية أخرى، على الرغم من أن كوريا الشمالية لم تسجل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حتى الآن، إلا أن قادتها قلقون من تفشي محتمل للوباء، وذلك عن طريق الغبار الأصفر الموسمي القادم من الصين.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، طالب المسؤولون بكوريا الشمالية، المواطنين، بتجنب الخروج من منازلهم وارتداء أقنعة الوجه إذا اضطروا للخروج، موضحة أن الغبار الأصفر الذي يهب من الصين يمكنه أن ينقل فيروس كورونا.

وقالت صحيفة رودونج سينمون الرسمية الكورية الشمالية "مع استمرار انتشار إصابات فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم أصبحت الحاجة إلى التعامل مع الغبار الأصفر واتخاذ إجراءات شاملة أكثر أهمية". 

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