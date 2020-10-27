ماجد المصري يشارك جمهوره بصورة مع أبنائه.. شاهد

نشر الفنان ماجد المصرى صوره جديده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من خلال خاصية الاستورى.





وظهر ماجد المصري فى الصوره، رفقه ابنائه، خلال قضاء اجازتهم.





أقرأ ايضا:





وأعرب الفنان ماجد المصري، عن سعادته بالنجاح الجماهيري الذي حققه مسلسل "الوجه الآخر".





وأضاف ماجد المصري، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن البطولة الجماعية أثبتت نجاحها خاصة في الفترة الحالية، وهناك أكثر من عمل تفوق مؤخرًا.





ويناقش مسلسل "الوجه الآخر" العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.





"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.