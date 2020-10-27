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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ينشر  "صدى البلد " أسعار الخضراوات والفواكه اليوم، الثلاثاء، في سوق العبور لتجارة الجملة، خاصة مع طرح محاصيل العروة الجديدة.

وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 2 و6 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الطماطم من 2 إلى 4.5 جنيه.

وتراوح كيلو البطاطس من 1.75 إلى 2.75 جنيه، والبصل من 3 إلى 4.5 جنيه، والكوسة من 3 إلى 4 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 11 جنيها، والفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 7 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 4 إلى 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 3 إلى 4 جنيهات، والخيار الصوب من 3 إلى 4 جنيهات، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات والبامية بسعر 18 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 18 و24 جنيها، وسجل كيلو القلقاس من 4 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 23 إلى 27 جنيها، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات، والبنجر 4 جنيهات.

كما تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1 إلى 2.50 جنيه، والباذنجان البلدي 2 إلى 4 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم
وتراوح سعر البرتقال البلدي من 5 إلى 9 جنيهات، والبرتقال سكري من 6 إلى 10 جنيهات، والبرتقال أبو سرة من 4 إلى 7 جنيهات، والجريب فروت بسعر 5 جنيهات، والعنب رومى الأحمر يتراوح ما بين 3 و5 جنيهات، والبلح الزغلول من 3 إلى 6 جنيهات.

وسجل سعر التفاح الأمريكى من 17 إلى 23 جنيها، والكانتلوب من 4 إلى 6 جنيهات، والبلح الرملى بـ 7 جنيهات، والبلح السيوى بـ 20 جنيها، والمانجو عويسى بسعر 27 جنيها، والمانجو زبدية 12 جنيها، والمانجو الفص بسعر 20 جنيها، والتين البرشومى 9 جنيهات، والجوافة 5 جنيهات، والرمان بسعر 4 جنيهات.

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