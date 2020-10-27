بالأرقام.. ننشر أهم الفرص التصديرية للصناعات الغذائية المصرية إلى السعودية

كشف المجلس التصديرى للصناعات الغذائية عن قيام غرفة جدة التجارية بالمملكة العربية السعودية بإتاحة فرص حقيقية للسلع والمنتجات المصرية من الصناعات الغذائية لدخولها السوق السعودية، والترويج للشركات المصرية هناك، وذلك بالتعاون مع مكتب التمثيل التجارى المصرى بجدة.





وجاءت أكثر الفرص التصديرية بقطاعات الصناعات الغذائية التى تحتاجها السوق السعودية، وذلك بقيمة تصديرية تصل لنحو 244 مليون دولار، وحددتها الغرفة التجارية بجدة 5 قطاعات وهى منتجات الألبان، الخضراوات والفواكه الطازجة "مصنعة ومجففة "، الحلويات، المكرونة، بالاضافة إلى زيوت الطعام.





وتعد السعودية من أهم الدول التى تصدر لها مصر منتجات غذائية بنحو 10% من الصادرات والفرصة الحالية هى دخول السلع المصرية كبديل لبعض المنتجات الأخرى من الدول المنافسة التى كانت متواجدة هناك، خاصة أن هناك دعما من الجانب السعودى للمنتجات المصرية فى الوقت الحالى، وهى خطوة جيدة فى مبادرة الغرفة التجارية فى جدة، والتى بدأت فى الترويج للسلع والمنتجات المصرية والسماح بدخول المنتجات المسجلة فى هيئة الغذاء والدواء السعودية ، كما أن الجانب السعودى سمح لشركات مصرية بالدخول السعودى ولا يستلزم تسجيلها فى الهيئة ومنها المكرونة.





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ووفقا لبيانات المجلس، فإن صادرات الصناعات الغذائية للسوق السعودى بلغت 337 مليون دولار فى عام 2019، وحققت نسبة نمو نحو 8% عن العام السابق عليه، واحتلت مصر المرتبة الثالثة من قائمة الدول التى تستورد منها السعودية السلع الغذائية خلال العام الماضى بنحو 4.5% من قيمة واردتها من الغذاء.





وأكد المجلس أن عدد السلع الغذائية التى تم تصديرها إلى السعودية فى عام 2019 بلغ 12 سلعة وجاءت كالتالى:

وتتضمن قائمة الفرص التصديرية المتاحة بالسوق السعودية الآتي: