رئيس اتحاد طلاب آداب عين شمس : كرمنا 20 طالبا من 16 قسما واهتمام كبير بالأنشطة الطلابية

قال عمر محمود تريكه رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس ان الاتحاد نظم حفل استقبال للطلاب الجدد وتم تكريم الأوائل العام الماضي تحت رعاية ادارة الجامعة والكلية لافتا الي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.
واضاف في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد ان ادارة الكلية تطلب حضور 100 طالب فقط بحرم الكلية امام النافورة للحفاظ علي التباعد الاجتماعي مؤكدا علي تلبية الدكتور مصطفي مرتضي عميد الكلية والدكتورة حنان كامل وكيل شئون الكلية بتنظيم الحفل ومتطلبتها تحت مسمي المعالم المصرية علي العصور حيث مثلت كل اسرة عصر من العصور .
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التكريم ناصحا الطلاب الجدد بالاشتراك في الأنشطة الطلابية التي تدعم الروح المعنوية للطلاب.
ونظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس حفلا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى بمناسبة
العام الجامعي الجديد 2020 / 2021 الاحد ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠
الساعة ١١ صباحا بساحة الكلية تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب وإشراف الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب وتنفيذ إدارة رعاية الشباب واتحاد طلاب الكلية .