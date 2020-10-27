رئيس اتحاد طلاب آداب عين شمس : كرمنا 20 طالبا من 16 قسما واهتمام كبير بالأنشطة الطلابية

قال عمر محمود تريكه رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس ان الاتحاد نظم حفل استقبال للطلاب الجدد وتم تكريم الأوائل العام الماضي تحت رعاية ادارة الجامعة والكلية لافتا الي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

واضاف في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد ان ادارة الكلية تطلب حضور 100 طالب فقط بحرم الكلية امام النافورة للحفاظ علي التباعد الاجتماعي مؤكدا علي تلبية الدكتور مصطفي مرتضي عميد الكلية والدكتورة حنان كامل وكيل شئون الكلية بتنظيم الحفل ومتطلبتها تحت مسمي المعالم المصرية علي العصور حيث مثلت كل اسرة عصر من العصور .





اقرأ أيضا :







