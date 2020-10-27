رئيس مدينة سيوة: ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق الواحة

تشهد واحة سيوة ارتفاعا ملحوظا في نسبة الإشغالات خاصة مع إجازة المولد النبوي، حيث يحرص عدد كبير على قضاء الإجازة بسيوة.









وأكد العميد، عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة أن فنادق ومنتجعات الواحة تشهد إشغالات مرتفعة تزامنا مع إجازة المولد النبوي الشريف حيث تحرص أعداد كبيرة على قضاء الإجازة بسيوة نظرا لما تتمتع به من طقس خريفي معتدل، ومناظر طبيعية خلابة.





وأضاف أن واحة سيوة تتميز بثقافة فريدة بالإضافة إلى حرص زائري واحة سيوة على زيارة عدد من المواقع الأثرية، والعيون الطبيعية، والقيام برحلة السفاري، واقتناء المنتجات السيوية، والاستمتاع بالأكلات الصحية التى تشتهر بها الواحة.





وأشار إلى المتابعة المستمرة من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتوجيهه بضرورة ظهور الواحة بشكل يليق بمكانتها العالمية حيث يتم تكثيف أعمال رفع القمامة والتطهير في الشوارع الرئيسية والفرعية والمنشآت العامة حفاظا على سلامة المواطنين وزوار الواحة، لافتا إلى مواصلة أعمال النظافة ورفع القمامة بمناطق (السوق - أنور السادات - ابوصحرا - الغربيين) كما تواصلت أعمال رش الشوارع في إطار الإجراءات الاحترازية بمناطق (تابه - سيدي رحيم - زقاوه - أبوبكر الصديق - مدخل المدينة).



