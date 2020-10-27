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اقتصاد

بمتوسط 2150 جنيه للقنطار| 4 شركات تفوز بمزاد قطن البحيرة والشرقية

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:23 م
4 شركات تفوز بمزاد
4 شركات تفوز بمزاد قطن البحيرة والشرقية
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علياء فوزي
أعلنت وزارة قطاع الأعمال فوز 4 شركات من القطاع الخاص في أحدث مزادات القطن بالشرقية والبحيرة، وذلك في إطار المتابعة الدورية من قبل وزارة قطاع الأعمال العام لمستجدات العمل بمنظومة تجارة القطن الجديدة، والمطبقة في 4 محافظات للموسم الحالي‪ 2020-2021 ،

وتمت ترسية المزاد على شركات (أبو مضاوي، المجد، ألكان، هيدرو فودز)، حيث بلغت كميات القطن المباعة في المزاد نحو 1884 قنطارا بمتوسط سعر حوالي 2150 جنيها للقنطار، وذلك بخلاف قيمة فروق الرتب ومعدل التصافي.


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يذكر أن المنظومة الجديدة تعتمد على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة في مراكز للتجميع (50 مركزا في 4 محافظات)، وإجراء مزادات بشكل دوري على الأقطان الواردة، على أن يحصل المزارع على 70% من قيمة أقطانه من الشركة الراسي عليها المزاد في اليوم التالي للمزاد والباقي خلال أسبوع بعد تحديد فروق الرتب ومعدل التصافي.


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