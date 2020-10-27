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شاهد.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإيطالية ومتظاهرين رافضين لتدابير مكافحة كورونا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:30 م
كورونا فى إيطاليا
كورونا فى إيطاليا
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "يورو نيوز" مشاهد من اشتباكات عنيفة وقعت بين الشرطة الإيطالية ومتظاهرين رافضين لتدابير مكافحة فيروس كورونا. 

ووفقًا للتقرير، خرج متظاهرون إيطاليون في تورينو وميلانو ومدن وبلدات إيطالية أخرى مساء الإثنين للتعبير عن غضبهم، بسبب تشديد الإجراءات للحد من انتشار كوفيد-19 والتي أجبرت بموجبها المطاعم والمقاهي ودور السينما وقاعات الرياضة وأماكن الترفيه الأخرى على الإغلاق اعتبارًا من الساعة السادسة مساءً. 

وأشار التقرير إلى أنه في مدينة تورينو الشمالية، انفصل بعض المتظاهرين عن مسيرة سلمية، وحطموا نوافذ المتاجر في شارع تسوق أنيق وألقوا زجاجات حارقة على الشرطة في الساحة الرئيسية حيث مقر حكومة بيدمونت، بحسب ما أفاد تلفزيون راي الإيطالي. 

وقالت القناة إن مصورا أصيب جراء إلقاء زجاجة حارقة من طرف متظاهرين. وقامت الشرطة بإستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وقبل اندلاع الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة بساعات، اصطفت نحو 300 سيارة أجرة على مختلف الطرق للاحتجاج على الوضع الذي يمرون به والخسائر الاقتصادية التي تكبدونها جراء انهيار السياحة واختفاء العمال في وسط المدينة بعد أن لجأ الكثير منهم للعمل عن بعد بسبب تفشي الوباء.

وفي العاصمة التجارية ميلانو، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين كما تم اعتقال شخصين على الأقل، حسبما قال صحفي من وكالة أسوشيتد برس كان متواجدا في مكان المظاهرات.

وأظهرت مشاهد نقلتها وسائل الإعلام الإيطالية في بث مباشر تخريب عدد من قطارات الترام وإضرام النار في مستوعبات نفايات وقلب دراجات وتكسير واجهات محلات.  

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