البورصة تربح 5.8 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه، ليغلق عند 605.903 مليار جنيه.









وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 10559 نقطة، لأول مرة بعد تراجعه 5 جلسات متتالية، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 1994 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 12591 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 4047 نقطة.





كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 1864 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 2742 نقطة.



