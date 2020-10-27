اتفاق بين إسرائيل واليونان وقبرص لتشكيل تحالف إقليمي في المنطقة

اتفقت إسرائيل واليونان وقبرص، اليوم الثلاثاء، على إقامة تحالف إقليمي، وذلك بعد عقد سلسلة اجتماعات ثنائية وثلاثية في العاصمة اليونانية أثينا.





وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكيناز، إن " القمة الثلاثية مع اليونان وقبرص بحثت التحالف الإقليمي وتهديدات حزب الله والتوتر في البحر المتوسط"، مضيفًا: "القمة الثلاثية مع اليونان وقبرص بحثت إعلان حزب الله منظمة إرهابية".





وتابع: " اتفقنا على أن هناك فرصة لتشكيل تحالفات إقليمية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا ومكافحة فيروس كورونا".





وأكد أشكيناز أنه تمت مناقشة التغييرات الإيجابية في الشرق الأوسط واتفاقيات السلام الأخيرة والدول التي ستنضم للعملية لاحقا.





واستقبلت اليونان، اليوم الثلاثاء، إجتماعًا ثلاثيًا لوزراء خارجية قبرص واليونان وإسرائيل.





وطورت إسرائيل علاقات وثيقة بشكل خاص مع اليونان وقبرص في السنوات الأخيرة في ضوء نتائج الغاز الطبيعي والتطورات.

المشروع الرئيسي المشترك الإسرائيلي واليوناني والقبرصي هو خط أنابيب الغاز EastMed من المياه الإسرائيلية إلى البر الرئيسي الأوروبي عبر قبرص وكريت. ومن المفترض أن يبلغ طول خط الأنابيب البحري والبري 1900 كيلومتر. لفترة طويلة، مما يجعلها الأطول في العالم.