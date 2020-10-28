AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع شهادات إيداع البنك التجاري الدولي-مصر في بورصة لندن

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:17 ص
البنك التجارى الدولى
البنك التجارى الدولى
Advertisements
أ ش أ
ارتفعت أسعار شهادات إيداع البنك التجاري الدولي- مصر المتداولة ببورصة لندن لدى إغلاق تعاملاتها مساء الثلاثاء،  مدعومة بتجاوزز  أزمة التعديلات التي شهدها مجلس إدارة البنك، وإعلان مجلس الإدارة عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب ما جاء في ملاحظات البنك المركزي المصري؛ ما يعكس ثقة المستثمرين في إجراءات الحوكمة.

وحققت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي- مصر مكاسب قدرها 0.65 في المائة لتغلق عند مستوى 3.88 دولار، مع انحسار الضغوط البيعية التي شهدتها يومي الخميس والجمعة الماضيين، ليسجل حجم تداولات بلغت 1.4 مليون شهادة بقيمة بلغت 2.2 مليون دولار.

وقال محمود البنا محلل أسواق المال إن أداء سهم البنك التجاري الدولي بالبورصة المصرية اليوم وأمس، وأيضا أداء شهادات إيداعه الدولية ببورصة لندن خلال أخر جلستين، تشير إلى انتهاء أزمة التعديلات التي جرت على مجلس الإدارة وما صاحبها من جدل.

وأضاف أن سعري السهم بالبورصة المصرية وبورصة لندن، مقتربان للغاية من بعضهما البعض، متوقعا عودة التداولات إلى طبيعتها خلال الجلسات المقبلة، خاصة في ضوء التطمينات التي أعلنها البنك المركزي المصري ودعمه للبنك ومجلس إدارته.

وكان سهم البنك التجاري الدولي- مصر قد ارتفع خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم بنسبة 1 في المائة مسجلا 60.71 جنيه عند الإغلاق.

وأعلن البنك التجاري الدولي اليوم عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الملاحظات والمخالفات التي جاءت في تقرير البنك المركزي المصري.

فيما قال شريف سامي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للبنك إنه تم البدء في تصويب المخالفات بالتنسيق مع مراقبي الحسابات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقعات بأداء جيد للبورصة المصرية خلال تعاملات هذا الأسبوع

عمليات شراء من مؤسسات أجنبية على أسهم البنك التجاري الدولي تدعم أداء البورصة المصرية

ترشيحاتنا

القاتل الأكثر رعبا.. سفاح يذبح أكثر من ٤٨ سجينا داخل محبسه.. صور

ميدو يهاجم حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي بسبب إصابة الونش

بعد حديث ترامب عن تفجيره.. تحركات عسكرية إثيوبية لحماية سد النهضة

صدمة للرجاء قبل مواجهة الزمالك.. إيجابية مسحة كورونا لـ لاعبي الفريق

قرار جديد من البنك المركزي للبنوك

100 صورة من فعاليات السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي.. اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أودي audi الألمانية تخطط للاستحواذ على بنتلي Bentley البريطانية.. تفاصيل

تعرف على سبب إنتاج السيارة شيفرولية كمارو الخارقة.. صور

دراسة تكشف عن مشروب يومي يحمي من السرطان ويطيل العمر