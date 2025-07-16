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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شواطئ مرسى مطروح "كاملة العدد".. إقبال سياحي كثيف وجهود تطوير شاملة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

تشهد محافظة مرسى مطروح هذا الصيف إقبالًا سياحيًا غير مسبوق، حيث امتلأت شواطئ المدينة بالمصطافين منذ انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية لاستقبال الموسم السياحي.

وأكد أيمن محمود، مراسل قناة صدى البلد من مطروح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح البلد، أن المدينة أصبحت "كاملة العدد" تقريبًا، في ظل التدفق الكبير للمصطافين من مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن مطروح تُعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية في مصر.

وأوضح أن سواحل مطروح تتميز بمياهها الفيروزية الصافية ورمالها البيضاء الناعمة، وتمتد شواطئها بطول 460 كيلومترًا من مدينة الحمام شرقًا وحتى السلوم غربًا، مما يجعلها من أجمل الشواطئ على مستوى العالم.

وأشار محمود إلى أن أعداد الزائرين لمطروح تزداد سنويًا بأكثر من نصف مليون مصطاف، مؤكدًا أن الموسم الحالي يشهد طفرة في الإقبال خاصة مع انتهاء العام الدراسي، وهو ما جعل المدينة وجهة مفضلة للعائلات المصرية.

كما نوّه إلى تنوع مستويات الإقامة في المدينة، حيث تبدأ تكلفة الليلة الواحدة من 600 جنيه وتصل إلى 3000 جنيه، ما يجعلها مناسبة لمختلف الشرائح الاجتماعية، لا سيما العائلات من الطبقة المتوسطة.

مرسى مطروح الموسم السياحي مصطافين

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