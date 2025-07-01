لحوم فاسدة.. غلق وتشميع محل جزارة في مرسى مطروح

قاد الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ لجنة مشتركة لتنفيذ قرار الغلق الإداري وتشميع أحد محال الجزارة بمدينة مرسى مطروح، وذلك بناء على تقرير تم عرضه من مديرية التموين بوجود لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقد شارك في تنفيذ القرار كل من هند مساعد مدير مديرية التموين، والدكتور سامي عمار مدير مديرية الطب البيطري، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، والمقدم أشرف بيومي وكيل إدارة المرافق بمديرية الأمن.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص محافظة مطروح على صحة وسلامة المواطنين، وتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات تمس الصحة العامة.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ استمرار الحملات المكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

من ناحية اخر وفى وقت سابق كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية و التربية الخاصةمع منحهم شهادت تقدير ومكافات مالية تقديرا لتفوقهم وتميزهم في الإحتفالية التى نظمتها المحافظة بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ ونادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح.،والشيخ عطية سالم مدير عام منطقة مطروح والعمدة مبروك أبو الحشر رئيس مجلس العمد والمشايخ ومفتاح الجرارى نقيب معلمى مطروح و أحمد هاشم رئيس مجلس الأمناء ،ولفيف من قيادات التعليم العام و الأزهري بالمحافظة ، وأولياء الأموروذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة .

فى بداية كلمته وجه محافظ مطروح التهنئة للحضور بمناسبة العام الهجري الجديد، والذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، التي استعادت بها مصر هويتها، وعبّرت بها عن إرادة شعبها العظيم

وأعرب محافظ مطروح عن فخره وسعادته لتواجده وسط الكوكبة المشرقة من أبنائه المتفوقين ، لنؤكد لهم أن الجهد لا يضيع، وأن من جدّ وجد، ومن زرع حصد.... مؤكدا انهم استحقوا هذا التكريم عن جدارة، لما قدموه من مثال يُحتذى في الالتزام والعطاء والتفوق ن داعيا لهم أن يكونوا دائمًا في مقدمة الصفوف، حماةً للعلم، وصنّاعًا للمستقبل.مطالبا جميع الجهات والمؤسسات التعليمية والدينية والشبابية من مديرية التربية والتعليم، ومنطقة الأزهر، ومديرية الشباب والرياضة، ومكتبة مصر العامة، ومديرية الأوقاف، والكنيسة، وغيرها من الجهات المعنيه وضع خطة عملية واضحة لاستثمار هذه الطاقات المبدعة، من ابنائنا المتفوقين وتقديم كل سبل الدعم لها، لتظل مطروح دائما منارة للعلم ومصنعًا للتميز و من أجل المشاركة الفاعلة في بناء وطنكم، وخدمة مجتمعكم، ورفع راية مصر خفاقة في كل محفل ومجال.

وخلال كلمته وجه محافظ مطروح الشكر لاولياء أمورهم ومعلميهم ومدارسهم وكل من أسهم في صناعة هذا النجاح ورعايته ،معربا عن سعادته اليوم لتكريم أوائل التربية الخاصة ولأول مرة هذا العام تكريم الطلبة المتميزين من طلاب الدمج تحفيزا لهم

وفى لفته انسانية خلال الحفل كرم محافظ مطروح الطالب حمد جمعة حمد الصريحى أحد الطلاب المتعافين من مرض السرطان لتحديه الصعاب والمرض واجتهاده رغم ظروفه ليكون ضمن صفوف الناجحين بالشهادة الاعدادية .