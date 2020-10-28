مبروك عطية يقترح إلغاء إجازة المولد النبوي.. فيديو

اقترح الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إلغاء إجازة المولد النبوي، والاحتفال بالأيتام يوم مولد الرسول- صلى الله عليه وسلم- بدلاً من الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام؛ لأن النبي وُلد يتيماً.





وقال عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، إن النبي وُلد ليدعونا إلى العمل، فإذا بنا نحتفل بمولده بالعطلة والإجازة عن العمل.





وأوضح، أنه من الممكن أن يكون أجر عمل هذا اليوم، يعود للأيتام، لا سيما العمل في القطاع الخاص أو العام، وينتفع بهذا العائد بالإنفاق على الأيتام.





وأشار إلى أنه ينبغي أن يكون العمل في هذا اليوم عملاً مميزاً، منوهاً أن النبي كان حينما يشعر بالضيق؛ يذهب إلى بئر يجلس أمامها للترويح عن النفس.



