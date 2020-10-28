AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لكشف الحقائق وفتح الملفات.. تركي آل الشيخ مع شوبير الليلة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:55 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أعلن الإعلامي أحمد شوبير، استضافة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، اليوم الأربعاء.

وكتب "شوبير" عبر حسابه على "تويتر": "مفاجأة من العيار الثقيل، لأول مرة منذ عامين المستشار تركي آل الشيخ في مداخلة من "نيويورك"؛ لكشف الحقائق، وفتح الملفات الساخنة، في حلقة اليوم الأربعاء 28 أكتوبر، على "أون تايم سبورت" .

ووجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عدة رسائل إلى مجلس إدارة نادي بيراميدز؛ تعليقًا على ظهور رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق، إعلاميًا، بالأمس، على قناة "إم بي سي مصر".

وأثارت تصريحات رمضان صبحي جدلًا كبيرًا في الشارع الرياضي التي تحدث فيها عن أسباب رحيله من الأهلي وانضمامه لصفوف بيراميدز.

وقال تركي آل الشيخ في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "شاهدت جزءًا من لقاء عمرو أديب مع لاعب بيراميدز.. لم يعجبنِ التوقيت ولا الهدف".

وأضاف: "ما زلت أطالب ادارة بيراميدز بتوضيح انقطاع علاقتي بالنادي، وليس صحيحًا ما يفعله ممدوح عيد (المدير التنفيذي لبيراميدز)، فإذا فعلت شيئا وأنت مقتنع به؛ واجه الناس، ولا تستخدموا اسم تركي آل الشيخ فيما تقومون به داخل بيراميدز، وأدعو الأخ سالم الشامسي (مالك النادي) لحسم الموضوع)".

واختتم: "في موضوع آخر.. أنا لا يقلقني إلا التحكيم يوم 6 نوفمبر، وأحذر وأنصح الاتحاد الإفريقي بوضوح لهذا الموضوع ... والتاسعة إن شاء الله".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركي آل الشيخ ينشر مقطع فيديو لجورج وسوف

تركي آل الشيخ ينشر صورة جديدة من طفولته.. شاهد

بقصيدة مدح.. تركي آل الشيخ ينشر صورة للأمير محمد بن سلمان

تركي آل الشيخ: ليت الصحة والسعادة سلعة تنباع.. لشري بدمي غالي ثمنها

الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى.. تركي آل الشيخ يكتب شعرا في حب الرئيس السيسي

مش صح اللي بتعمله يا ممدوح عيد .. تركي آل الشيخ يهاجم بيراميدز بسبب رمضان صبحي

ترشيحاتنا

إصابة الونش بقطع جزئي في غضروف الركبة

بـ البطانة ومن غير.. رانيا يوسف بـ 5 إطلالات مثيرة في الجونة السينمائي

هذه الأمور تجعلك تنتظم فى صلاة الفجر .. الإفتاء توضح

لكشف الحقائق وفتح الملفات.. تركي آل الشيخ مع شوبير الليلة

بـ الستان الأبيض.. إلهام شاهين بفستان لافت يكشف جمال أنوثتها

انتقاماً لنجلها.. سيدة تقتحم مدرسة وتضرب طفلاً فتصيبه بارتجاج في المخ.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلاب مسيحيون ومسلمون يشكلون بأجسادهم جملة «إلا رسول الله» .. صور

أودي audi الألمانية تخطط للاستحواذ على بنتلي Bentley البريطانية.. تفاصيل

تعرف على سبب إنتاج السيارة شيفرولية كمارو الخارقة.. صور