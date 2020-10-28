AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء.. وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:36 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
Advertisements
على صالح
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ويكون معتدلا على السواحل الشمالية الغربية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة على كافة الأنحاء. 

ويكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الغربية وشمال الصعيد ولطيف على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد 

ومن المتوقع أن تتكون الشبورة المائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتتاثر البلاد بامتداد مرتفع جوي. 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض مدن ومحافظات مصر..

القاهرة: 30    20
الإسكندرية : 28    20
طنطا: 29     20
مطروح : 27   18
الاسماعيلية   31     20
السويس     30     20
العريش  30    21 
شرم الشيخ     33     25 
الغردقة     33    24 
الفيوم    30    19 
بني سويف   30   18 
المنيا    31    19
اسيوط     32    18  
سوهاج   33    18   
قنا     34     20
الاقصر     37     22 
اسوان    38      22 
الوادي الجديد  36   20 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والقاهرة تسجل 34 درجة

الأرصاد الجوية: طقس الأربعاء حار على القاهرة والوجه البحري

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 30

توقعات طقس الأربعاء وبيان تفصيلي بدرجات الحرارة على محافظات مصر

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة وحالة من عدم الاستقرار تبدأ في هذا التوقيت

الأرصاد تكشف تفاصيل حال الطقس غدا.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

ترشيحاتنا

15 سنة سجنا.. موت أنس من الجوع يثير غضب النواب.. ويفتح ملف قانون الطفل

ميدو: تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا وارد

100 صورة من فعاليات السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي.. اليوم

بعد رقصة لورديانا البرازيلية.. تفاصيل أول أغنية تجمعها مع محمود الليثي

ماذا قرر وزير التربية والتعليم لحل مشاكل مصروفات المدارس؟.. اقرأ الضوابط الجديدة الآن

بلاش السكة دى.. تامر أمين يلقن رمضان صحبي درسا قاسيا على الهواء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلاب مسيحيون ومسلمون يشكلون بأجسادهم جملة «إلا رسول الله» .. صور

أودي audi الألمانية تخطط للاستحواذ على بنتلي Bentley البريطانية.. تفاصيل

تعرف على سبب إنتاج السيارة شيفرولية كمارو الخارقة.. صور