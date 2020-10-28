مصر والسودان يطالبان باتفاق ملزم بشأن سد النهضة.. قطر تعترف بإخضاع مسافرات لفحص جسدي بالقوة.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح الأربعاء، باقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية، فضلاً عن الموقف السوداني المصري من أزمة سد النهضة.





وتصدّر لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان عناوين الصحف، والتي سلطت الضوء على تأكيد السيسي مساندة مصر لإرادة وخيارات القيادة السياسية في السودان في صياغة مستقبل بلادهم.





وأشارت إلى تأكيد البرهان متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، مشيدا بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين.





كما أكد حرص السودان على مواصلة التنسيق مع مصر في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل.





وخلال اللقاء، تمسك الطرفان بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.





من جهتها، أبرزت "الاتحاد" ترحيب مجلس الأمن الدولي باتفاق هدنة أبرمه في 23 أكتوبر الطرفان الليبيان، داعيًا إياهما إلى "تطبيقه كاملًا".





وأكد أعضاء مجلس الأمن ترحيبهم بالاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار، مطالبين الطرفين الليبيين بالوفاء بالتزاماتهما وتطبيق كامل الاتفاق





كما طالب المجلس الطرفين بإظهار التصميم نفسه في البحث عن حل سياسي، خلال اجتماعات مرتقبة ستبدأ في 9 نوفمبر في تونس.





بينما، أبرزت "البيان" إبداء اعتراف قطر بإخضاعها النساء المسافرات لفحص جسدي بالقوة، حيث أبدت الحكومة القطرية فجر اليوم الأربعاء "أسفها" للحادثة التي وقعت في مطار الدوحة الدولي في الثاني من أكتوبر الجاري حين أجبر الأمن القطري مسافرات على الخضوع لفحص نسائي بعد عثوره على رضيعة حديثة الولادة في سلّة للمهملات في المطار.





وقالت الحكومة في بيان إنّ "دولة قطر إذ تؤكّد أنّ الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة -مع بعض المسافرين المتواجدين وقت كشف تلك الجريمة المروّعة- كان الهدف منها الحيلولة دون فرار الجناة والمتورّطين فيها ومغادرتهم الدولة".





وتابع البيان "فإن قطر تعبّر عن أسفها إزاء أية مضايقات أو مساس غير مقصود بالحرية الشخصية لأي مسافر ربما تكون قد وقعت أثناء مباشرة هذه الإجراءات".





وتعهّدت الحكومة القطرية بإجراء تحقيق شامل وشفاف حول ملابسات الواقعة.





ودوليا، اهتمت الصحف بخطط مرشحي الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وجو بايدن، لإخراج أمريكا من الأزمة الصحية.





ففي تجمع أمام مناصريه في ولاية ميتشيجان؛ قال ترامب إن بايدن "يريد أن يفرض إغلاقا جديدا"، وأضاف "هذه الانتخابات هي خيار بين انتعاش خارق بقيادة ترامب وكساد بقيادة بايدن".





في المقابل، قال بايدن "يمكننا السيطرة على الفيروس وسنفعل ذلك"، مستغلًا تصريحا أطلقه كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز في نهاية الاسبوع الماضي قال فيه "لن نسيطر على الجائحة، سنسيطر على واقع تلقي اللقاحات".





وأضاف بايدن في خطاب ألقاه في الهواء الطلق لعشرين دقيقة أمام عدد قليل من الحاضرين الذين التزموا بقواعد التباعد "إذا منحتموني شرف أن أكون رئيسكم استعدوا لتغيير في الأولويات.. لأننا سنتحرك من اليوم الأول لولايتي الرئاسية لاستعادة السيطرة على وباء كورونا".





وبحسب البيانات، أدلى 67 مليونًا من أصل أكثر من 230 مليون ناخب أميركي بأصواتهم ،الثلث بالاقتراع حضوريًا والثلثان عبر البريد.





محليًا، اهتمت الصحف بتهنئة محمد بن راشد حاكم دبي، ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وحكام الإمارات، للشيخ محمد بن سلطان بن خليفة بزفافه.





وهنّأ "بن راشد" و"بن زايد" الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان بمناسبة زفافه إلى كريمة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان وذلك خلال اتصال مرئي مشترك.





وقال الشيخ محمد بن زايد، ومحم بد راشد "نبارك لابننا الشيخ محمد بن سلطان وابنتنا كريمة سمو الشيخ طحنون هذا الزواج الميمون.. ونسأل الله تعالى أن يرزقهما الحياة السعيدة الهانئة والذرية الصالحة.. ويتمم عليهما بالخير والفرح والسرور".





كما أعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومحمد بن زايد آل نهيان عن شكرهما وتقديرهما لهذه المبادرة الطيبة بإقامة حفل الزفاف بهذه الطريقة البسيطة استجابة للظروف والمتطلبات التي فرضتها جائحة كورونا.



