بصمات التنفس.. اختبار جديد للكشف عن كورونا في دقيقة واحدة

يهاجم فيروس كورونا الجهاز التنفسي بشراسة، لذا يجري علماء بريطانيون تطوير اختبار تنفس غير جراحي لفيروس كورونا المستجد، والذي من الممكن أن يحقق نتائج في غضون دقيقة واحدة.





وستستخدم هذه التقنية ، التي تم تطويرها في الأصل كجزء من مشروع يعرف باسم "بصمات التنفس'' لتمييز Covid-19 بسرعة عن حالات الجهاز التنفسي الأخرى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





قال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها والتي نُشرت في مجلة EclinicalMedicine، يمكن أن تحسن بشكل كبير من تجربة إجراء اختبار فيروس كورونا وكذلك تلعب دورًا في إعادة تشغيل الاقتصاد.





بقيادة جامعة لوبورو ، تم إطلاق مشروع "بصمات التنفس" منذ أربع سنوات بهدف تحديد أكثر الطرق فعالية لتقديم التقييمات الطبية والسامة لضحايا حدث كيميائي أو بيولوجي أو إشعاعي أو نووي، وأعاد الفريق المشارك في المشروع استخدام بعض التقنيات الحالية لتصميم اختبار التنفس لـ Covid-19





قالت "إيما برودريك" وهي مشاركة في البحث:"حاليًا الاختباران الرائدان لـ Covid-19 - اكتشاف المستضد و PCR - يستخدم كلاهما وسائل اجتياحية لأخذ العينات، والتي قد يكون غير مريح للمريض وقد يثني البعض عن الذهاب لإجراء اختبار هم في أمس الحاجة إليه".



