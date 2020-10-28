أسطورة الجمال.. اكتشاف عملات تحمل صورا واضحة لـ كليوباترا

سيظل مؤرخو مصر مفتونين بكليوباترا إلى الأبد، لأسباب ليس بسبب فضولهم لمعرفة ملامحها، لأن شكلها أصبح معروفا تمامًا بالنسبة لهم، وذلك بعد اكتشاف قطعة معدنية تحمل صورتها.





ولكن على الرغم من سمعة الجمال اللافت للنظر، فإن مظهر كليوباترا الحقيقي لا يزال موضع نقاش، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





عندما عثرت جمعية الآثار في نيوكاسل أبون تاين على قطعة نقود صغيرة لها، قال البروفيسور "كيفن بوتشر" كيف بدت بسيطة رغم شخصيتها القوية.





وتابع: "مع كل الضجة، لم يكن هناك شيء غير عادي في عملة نيوكاسل"، وهناك الكثير من العملات المعدنية التي بقيت على قيد الحياة تحمل صورة كليوباترا عليها، وهي تظهر نفس الميزات التي بدت بها مذهلة: أنف بارز ، وجبهة مائلة ، وذقن مدبب بحدة ، وشفاه رفيعة ، ومحجر عين مجوف المظهر.





"هذه اللوحات المعدنية ، رغم أنها قد تكون مفاجئة لأولئك الذين نشأوا مع" هوليوود كليوباترا "، هي الصور الوحيدة المؤكدة التي لدينا لها".





يوضح البروفيسور بوتشر في مقالته لـ BBC HistoryExtra أن تصوير كليوباترا في العملات المعدنية غالبًا ما تم رفضه لأن الناس يأملون في الحصول على وجه "يتوافق بشكل أفضل مع توقعاتنا".





ويضيف أن البعض يزعم أن "هذه اللوحات غير مقنعة كانت من عمل فنانين غير مهرة.. ولكن لا يوجد سبب للاعتقاد بأن هذه اللوحات المعدنية خاطئة".





كما أضاف "في ذلك الوقت ، كان أسلوب البثور في البورتريه رائجًا في عالم البحر الأبيض المتوسط ​​، ويبدو أن صورة كليوباترا لم تكن استثناءً من هذا الاتجاه".





"قد يكون هناك مبالغة في بعض الملامح مثل الأنوف الكبيرة أو الذقن المحددة ، ولكن فقط لأن هذه السمات كانت أكثر السمات التي يمكن التعرف عليها للفرد الذي يتم تصويره، كان القصد منها أن تكون واقعية."



