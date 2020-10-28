محمد صقر يكتب: رسائل مشفرة

سوف نتحدث مع أنفسنا ونحاكي من خلالها الآخر والواقع والعالم الذي بات كله يعيش في عالم مختلف عالم التقنية الذي حول البنان الي لسان فصيح ينقل عنك كل ما يهمك بقلم . لا . يشبه القلم القديم الذي كان بتغذي علي الحبر والأوراق الناصعة.





المملوءة باليقين والصدق والصراحة القلم الذي ضيع القلم وارتاح من ثياب الماضي ولبس الحاضر وجمع كل المصادفات في مصادفة واحدة ولمسه واحدة تتحدث للملا عبر أدوات التواصل الذي يسهر الليل ويلاغي السكون ويلبس النهار ويتشارك مع العالم الأحداث كلها باصبع واحدة هذا العالم الذي يغني دهشة اليوم وينبض بالأبناء وكأنه يسابق نبضات القلب لكن المزعج حقا هو ان بعض الناس . لا . يجيدون التعامل مع التقنية ويتعاملون من خلالها بجنون كريه مع الاخر الذي لو تفرغ لقراءة الرسائل الواردة إليه من كل مكان لبكي اليوم تعبًا وأتثاءب الاسبوع وجعًا ومات الشهر كمدًا وهذه حقيقه موجعة.





نعم كلنا يعيش والتعايش مع الحاضر ومن خلال البث اليومي وعلى مدار الثانية مع أولئك الذين . لا . تقنعهم الجمل المقتضبة و لا الرسائل الموجزة لأنهم يكرهون الخروج من اليأس ويعشقون الثرثرة وتكرار الجمل حتي ان بعضهم لا يقرأ الرسائل التي في هاتفه مختصر ا الوقت علي نفسه وبلمسة يقوم بتحويل كل ما وصله إليك في ثوان ليرتاح منها ويهديك منه بعض الازعاج كامل الدسم ومن ثم يحمد الله ويبتسم للحياه التي مكنته من التواصل مع الاصدقاء.



