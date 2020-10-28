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أخبار العالم

الملك عبد الله بن الحسين يحتفل بالمولد النبوي الشريف.. شاهد

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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سيد احمد
احتفل عبدالله بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بالمولد النبوى ونشر تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتب: ‏قال تعالى "وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيم". وقال تعالى "إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ". صدق الله العظيم. اللهم صلّ وسلم على سيدنا محمد " .


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وتبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأعرب رئيس الجمهورية -في برقياته للزعماء العرب والمسلمين- عن أصدق تهانيه القلبية بمناسبة حلول ذكرى ميلاد سيد الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، والتي تدعو إلى استحضار القيم والمبادئ السامية التي جاء بها رسولنا الكريم وتحثنا على نهج الوسطية والاعتدال لكي تشكل حصنًا منيعًا ضد دعوات التطرف من أجل عالم أكثر أمانًا وسلامًا لشعوب الأمة العربية والإسلامية.

كما بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى مسلمي مصر في الخارج بمناسبة بمناسبة حلول هذه الذكرى العطرة، جاء فيها: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وخالص الدعوات القلبية بمناسبة حلول ذكرى ميلاد هادي البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، متمنيًا لكم دوام التوفيق والنجاح ولمصرنا العزيزة ولأمتنا الإسلامية المزيد من السلام والتقدم والرخاء".

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