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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئ برجك

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:40 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛

وقدّمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم 29 أكتوبر يمكنك تحقيق نجاح جيد. يمكن لعملك أن يكتسب الزخم مرة أخرى. على الرغم من أنك قد تضطر إلى الجري كثيرًا اليوم ،

إلا أن عملك الجاد سيؤتي ثماره وستحصل على فوائد. من المرجح أن يكون اليوم مختلطًا بالنسبة للموظفين. تجنب الكسل ولا تنشغل كثيرًا بالقيام بأي عمل. إذا تم تكليفك بعمل إضافي اليوم ، فحاول إكماله بأمانة وتفان تام. على الصعيد الاقتصادي

سيكون اليوم جيدًا. سوف تنفق بعناية وستولي المزيد من الاهتمام للادخار. قد تظهر مشكلة مفاجئة في حياتك الشخصية. ولكن بحلول المساء سيكون جو منزلك طبيعيًا. يُنصح النساء الحوامل بهذا المبلغ بتوخي مزيد من الحذر اليوم.

نصيحة علم الابراج

اليوم هو إمكانية أن تكون مختلطة من حيث الصحة. قد يكون لديك عدوى. الأفضل أن تعتني بالنظافة. تجنب القلق دون داع ، لأنك ستفقد سلامك العقلي وستكون هناك أجواء سلبي


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