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أخبار العالم

بايدن يقترب من تحقيق فوز تاريخي على ترامب في كاليفورنيا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:54 م
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
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شريف سيد
كشف استطلاع جديد للرأي، عن اتجاه مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن للفوز في ولاية كاليفورنيا، ليسجل أكبر فوز لمرشح ديمقراطي في الولاية، ضمن انتخابات الرئاسة الأمريكية المبكرة. 

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته جامعة كاليفورنيا، ومعهد بيركلي للدراسات الحكومية، تقدم بايدن على الرئيس دونالد ترامب في ولاية كاليفورنيا بنسبة 65% مقابل 29%. 

وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أنه في حالة عكس الاستطلاع النتائج الفعلية، سيكون أكبر فوز ديمقراطي في الولاية طوال تاريخها. 

واصبح الفارق 36 نقطة، ليتفوق على ما حققته هيلاري كلينتون ضد ترامب في انتخابات عام 2016، عندما حققت فارق 30 نقطة. 

وجاء أكبر هامش انتصار قبل 100 عام خلال انتخابات عام 1920 عندما تغلب الجمهوري وارن جي هاردينج على الديمقراطي جيمس كوكس بفارق 42 نقطة.

ويعد أحد العوامل الرئيسية لدعم بايدن الكبير في الولاية هو كراهية ترامب،

 ووفقًا للاستطلاع،  قال حوالي 55% من مؤيدي بايدن إن السبب الرئيسي لدعمهم له هو أنهم لا يحبون الرئيس.


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