AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

إنشاء محطة صرف صحى مطلب أهالى قرية البلاكوس فى البحيرة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:03 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
اشتكى المواطن سامح سمير، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم تنفيذ محطة الصرف الصحى بقرية البلاكوس التابعة إلى مركز بكوم حمادة محافظة البحيرة.

وقال فى شكواه: نعانى نحن أهالى القرية من تسرب مياه الصرف الملوثة والروائح الكريهة وانتشار الناموس والحشرات وتعريض الأطفال وكبار السن للخطر لأنهم يمرون فوق الحجارة لأن المياه دخلت البيوت .

وناشد المسئولين بسرعة إنشاء الصرف الصحى بالقرية وذلك بعد تضرر البيوت من مياه الصرف.

أقراء ايضا

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استغاثة عاجلة.. أهالي أبوخطوة بالبحيرة يشكون من انسداد الصرف الصحي وتلوث مياه الشرب

سكان الطوب الرملى بمدينة نصر يشكون عدم إصلاح بالوعات الصرف الصحي

سكان حارة أبو عساكر فى دمنهور يستغيثون من أنتشار أكوام القمامة

أهالى قرية الشقر بالقليوبية: مياه الشرب لا تصلح للاستخدام الآدمي

تطهير مصرف القرية مطلب أهلى الكداريك فى أسيوط.. شاهد

تشغيل مشروع الصرف الصحى.. مطالب أهالى قرية المسلمية بالشرقية

ترشيحاتنا

أحمد مجاهد يكشف سر تأجيل الكاف مباراة الزمالك والرجاء

ريال مدريد يخسر ثلاثة لاعبين خلال المباراة القادمة مع هويسكا

بالستان كالهنود.. رانيا يوسف تثير الجدل من مهرجان الجونة

تركت طفلتها تحتضر وذهبت للقاء أصدقائها

اتحاد الكرة يحتفى بعيد ميلاد ملك خط النص فاروق جعفر الـ 68

وزير التعليم: أجهزة الدولة تجهز مفاجأة سارة لأولياء الأمور سنعلنها أول العام القادم.. عقود جديدة تلزم أصحاب المدارس الخاصة بعدم رفع المصروفات.. والسداد عن طريق البنوك فقط منعا للتلاعب

AdvertisementS

محافظة القاهرة: منع مواكب واحتفالات المولد النبوي بمحيط مساجد آل البيت

رسميا .. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي أبطال إفريقيا

وزير التعليم: أجهزة الدولة تجهز مفاجأة سارة لأولياء الأمور سنعلنها أول العام القادم.. عقود جديدة تلزم أصحاب المدارس الخاصة بعدم رفع المصروفات.. والسداد عن طريق البنوك فقط منعا للتلاعب

الكاف بـ قبضة فوزى لقجع .. خطايا أحمد أحمد الأربعة في إفريقيا

مصدر فرنسي يكشف جنسية الموقوف في ليون بتهمة التهديد بسكين

الكاف يقرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ويعلن موعد نهائي دوري الأبطال الجديد

من موقع هجوم نيس.. ماكرون يعلن رفع مستوى التأهب على الأراضي الفرنسية

أسرة والد رضيع الجوع في القليوبية: جهزنا فرح أخونا في شهر والطفل مروان أنقذ شقيقه أنس مرتين.. فيديو وصور

لهذا السبب.. تركي آل الشيخ لن يعود لـ السعودية حاليا

لشكه في سلوكها.. زوج يقتل زوجته طعنًا بالسكين ويحاول خنق طفله

بالستان كالهنود.. رانيا يوسف تثير الجدل من مهرجان الجونة

أول تعليق رسمي من الكاف على أنباء تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مطبخك.. 8 عناصر غذائية لبشرة مثالية

اقض على الكسل.. دراسة تكشف أفضل وقت للاستحمام

شاهد.. أب وأم يتركان طفلين داخل قفص وسط شارع مزدحم والسبب مفاجئ