بـ ريجيم ومشروب مذهل.. حولي جسمك لمكينة حرق دهون

لـ فقدان الوزن عليك اتّباع نمط حياة صحيٍ وزيادة النشاط البدني بجانب رجيم ومشروب سريع لحرق ونسف الدهون إليك خطة الرجيم ومشروب سريع لحرق يحول جسمك لمكينة حرق دهون يقدمه موقع برايت سايد
نظام غذائى للتخسيس لمدة 7 أيام
بجانب الحيل السابقة إليكم نظام غذائى للتخسيس لمدة 7 أيام لإنقاص الوزن ونسف الكرش يقدمه موقع برايت سايد.
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تناول البقول والحبوب فهو يمنحك الشبع لفترة أطول إليك خطة الريجيم.
تناول البقول والحبوب فهو يمنحك الشبع لفترة أطول إليك خطة الريجيم.
الإفطار 6 صباحا
1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة
ملعقة صغيرة مريمارية
كوب شاى بلبن خالى الدسم + قطعة جبن قريش + توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
ثمرة فاكهة +كوب من مشروب مريمارية
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
2 قطعة من اللحم المشوى + 3ملاعق أرز +شوربة عدس
أو
3 قطع فيليه مشوى + طبق سلطة
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
مشروب المريمارية وبذور الكتان
ماذا تحتاجين:1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان
1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة
ملعقة صغيرة مريمارية
العشاء .. قبل النوم بساعة
كوب زبادى
مشروبات لحرق الدهون
ولا غنى بجانب الحيل والرجيم السابق إلى مشروبات سهلة التحضير. يقدمها موقع برايت سايد لتحويل جسم لمكينة حرق الدهون
طريقة مشروب المريمارية وبذور الكتان
ماذا تحتاجين:
1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان
1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة
ملعقة صغيرة مريمارية
1 كوب ماء شرب ساخن
1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة
ملعقة صغيرة مريمارية
1 كوب ماء شرب ساخن
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كيف تطبقين الوصفة:
ضعي ملعقة صغيرة من المريمارية في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بذور الكتان المطحونة يقلب جيدًا ويضاف إليه الشوكولاتة الداكنة المبشورة.