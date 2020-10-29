بـ ريجيم ومشروب مذهل.. حولي جسمك لمكينة حرق دهون

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا





مشروبات لحرق الدهون









ولا غنى بجانب الحيل والرجيم السابق إلى مشروبات سهلة التحضير. يقدمها موقع برايت سايد لتحويل جسم لمكينة حرق الدهون





طريقة مشروب المريمارية وبذور الكتان





ماذا تحتاجين:

1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان

1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة

ملعقة صغيرة مريمارية

1 كوب ماء شرب ساخن







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ضعي ملعقة صغيرة من المريمارية في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بذور الكتان المطحونة يقلب جيدًا ويضاف إليه الشوكولاتة الداكنة المبشورة.