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أخبار العالم

الجزائر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة في الجزائر مساء أمس، الأربعاء، تسجيل 320 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار رئيس لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا جمال فورار، إلى أنه ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 57026 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1941 حالة.

وأكد تماثل 191 شخصا للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 39635، في وقت تخضع فيه 40 حالة للعناية المركزة.

وفي وقت سابق، أفاد التلفزيون الرسمي الجزائري بنقل الرئيس عبد المجيد تبون إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية، بعد يوم من إعلان نقله إلى المستشفى.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية أمس دخول الرئيس تبون إلى المستشفى العسكري بعين النعجة، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة، وأنه يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه.

وكان تبون قرر في 24 الجاري دخول الحجر الصحي، بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى العديد من كبار المسئولين في البلاد.

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