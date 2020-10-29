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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 29-10-2020.. فيديو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:36 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم، الخميس 29-10-2020.


أسعار الخضراوات في مصر:
الطماطم 6 جنيهات 
البصل 6 جنيهات 
االبطاطس 3 جنيهات 
البامية 22 جنيها 


أسعار الفاكهة في مصر:
الكانتلوب 6 جنيهات 
الجوافة 15 جنيها
الرمان 12 جنيها 
البلح 10 جنيهات 


وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج الكلي لمصر في السنوات الماضية.


وأكد حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية، أن هناك حالة من الاستقرار في أسعار الخضراوات والفواكه بسوق العبور نتيجة وفرة المعروض عن حجم الطلب، وارتفاع حجم الإنتاج الكلي لمصر في السنوات الأخيرة، ما جعل مصر تمتلك مخزونا استراتيجيا يكفي للتصدير للخارج ويكفي لتغطية السوق المحلية.

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