أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 29-10-2020.. فيديو

عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم، الخميس 29-10-2020.









أسعار الخضراوات في مصر:

الطماطم 6 جنيهات

البصل 6 جنيهات

االبطاطس 3 جنيهات

البامية 22 جنيها









أسعار الفاكهة في مصر:

الكانتلوب 6 جنيهات

الجوافة 15 جنيها

الرمان 12 جنيها

البلح 10 جنيهات









وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج الكلي لمصر في السنوات الماضية.







