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منوعات

دفنا سويا.. زوجة تنتحر بعد وفاة زوجها بفيروس كورونا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:52 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
لم تتحمل الزوجة فراق زوجها والبعد عنه فلحقته إلى مثواه الأخير بعد وقت قصير، ليدخلا إلى مدفنهما سويًا، فقد دمر فيروس كورونا زواجهما في غضون ساعات قليلة.


انتحرت الزوجة البالغة من العمر "سوزان"، 71 عامًا، بعد يوم واحد فقط من وفاة زوجها بفيروس كورونا "كوفيد -19" ، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.


تم نقل الزوج البالغ من الـ 76 عامًا، إلى المستشفى في بداية تفشي الفيروس لتلقي العلاج من التورم الناجم عن عدوى تعفن الدم التي تركته في العناية المركزة لما يقرب من 100 يوم في عام 2016.


قالت سارة بامفيلد، ابنة الزوجين، للطبيب الشرعي: "توسلنا إليهم ألا ينقلوه إلى المستشفى لكن الأطباء قالوا إن هذا هو السبيل الوحيد، لذلك أمضى شهرًا في المستشفى".


لقد تمكنوا بالفعل من تخفيف مشكلة الدم، وهناك انتقلت إليه العدوى بفيروس كورونا، وتوفي الزوج وعادت زوجته إلى منزلهما في بيركشاير، وجد ابن الزوجين "مارك"  والدته غير مستجيبة في سريرها في اليوم التالي، كما اكتشف رسالة انتحار موجهة إليه وإلى أخته.

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