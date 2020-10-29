نادر حمدي يكشف عن تفاصيل عمله في مسلسل "لؤلؤ"

نشر الفنان نادر حمدي، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





مسلسل #لؤلؤ قريبًا.... حاجة مختلفة #موسيقى_تصويرية ". علق نادر على الصورة قائلًا: "".





وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:



- ربنا يوفقك

- هيكسر الدنيا ان شاء الله

- برافو يا نادر





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