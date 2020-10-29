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فن

نادر حمدي يكشف عن تفاصيل عمله في مسلسل "لؤلؤ"

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:35 ص
نادر حمدي
نادر حمدي
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ندى فكرى
نشر الفنان نادر حمدي، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علق نادر على الصورة قائلًا: "مسلسل #لؤلؤ قريبًا.... حاجة مختلفة #موسيقى_تصويرية ".

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي: 
- ربنا يوفقك
- هيكسر الدنيا ان شاء الله
- برافو يا نادر

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مسلسل لؤلؤ من تأليف «محمد مهران» وإخراج «محمد عبدالسلام»، ومن المقرر عرضه خلال فبراير المقبل، بعد تأخر البدء في تصوير المسلسل المكون من 40 حلقة حتى موسم الشتاء بسبب كورونا.

و تؤدي الفنانة «مي عمر» دور مطربة تبحث عن النجومية، وتظهر في المقطع أثناء تأديتها إحدى الأغنيات من كلمات وألحان «هيثم نبيل» على خشبة المسرح بصوت يبدو مذهلًا.

يذكر أن كان قد تكتم أحمد زاهر عن تفاصيل شخصيته في المسلسل وقال ضاحكا: أنا أجسد شخصية «طارق نصار» وهو رجل أعمال يمتلك سيارة فارهة صناعة ألمانية سوداء اللون وعلاقته بـ «لؤلؤ» الله أعلم بها.

وأشار زاهر إلى أن ابنته «ملك» ستعود للتمثيل من جديد من خلال مسلسل «لؤلؤ» في دور جديد سيكون مفاجأة، وذلك عقب غيابها سبع سنوات منذ مشاركتها في مسلسل «القاصرات».

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