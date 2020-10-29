بعد حادث الطعن الإرهابي.. عمدة نيس عن الفرنسية: يجب إبادة الفاشية الإسلامية نهائيا

أفادت وسائل إعلام فرنسية بمقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة عدد آخر في حادثة طعن في مدينة نيس بالقرب من كنيسة نوتردام، جنوب شرق فرنسا، وسط حالة من الاستنفار الأمني بالمدينة وغيرها من المدن المجاورة.











وأعلنت الشرطة الفرنسية أنه تم إيقاف المشتبه به واعتقاله بعد تنفيذه هجوما بسكين في مدينة نيس، إلا أنه أصيب وتم نقله إلى المستشفى لمعالجته.









ووفقا لـ "يورو نيوز"، قال رئيس بلدية المدينة، كريستيان إستروسي، إن الهجوم وقع بداخل كنيسة نوتردام وبالقرب منها، وألمح إلى أن "طريقة قتل" شخصين كانا بداخل الكنيسة جاءت "مشابهة" لقتل المدرس صامويل باتي، الذي قطع رأسه في منتصف الشهر الحالي بعد هجوم إرهابي.









وأضاف إستروسي أنه "يجب القيام بكل شيء من أجل "إبادة الفاشية الإسلامية نهائية"، مؤكدا أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيتوجه إلى المدينة بأسرع وقت.









كما أرجحت السلطات الفرنسية أيضا فرضية الإرهاب بهجوم نيس.









وذكر الإعلام الفرنسي أن ماكرون سيتوجه إلى المدينة بعد انتهاء اجتماع "خلية الأزمة"، الذي يقام في باريس والذي أعلن عنه وزير الداخلية ويحضره أيضا وزير العدل ورئيس الوزراء.









كما أمر المدعي العام لمكافحة الإرهاب في فرنسا بفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.









وقررت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، إغلاق الكنائس ودور العبادة في مدينتي نيس وكان، في أعقاب الهجوم.









ودعت الشرطة الفرنسية عبر تويتر المواطنين إلى الابتعاد عن كنيسة نوتردام في مدينة نيس، جنوب البلاد.







