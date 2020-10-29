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منوعات

من مهرجان الجونة.. وصلة غزل من ميناس لزوجها محمد زيدان

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:58 م
محمد زيدان وزوجته
محمد زيدان وزوجته
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محمد بدران
شاركت ميناس زوجة نجم المنتخب الوطني المصري لكرة القدم السابق، محمد زيدان، جمهورها صورا جديدة لها بصحبة زوجها من فاعليات  الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.


وظهرت ميناس بفستان انيق باللون الاخضر وتركت شعرها الأشقر منسدلا علي كتفيها بطريقة جذابة، وكتبت على الصورة :"ظلي وضوئي"


ومن الناحية الجمالية وضعت ميناس ميكب بالالوان الترابية الملائمة ببشرتها البرونزية واختارت أحمر شفاه باللون الكاشمير. 


وكان محمد زيدان ارتبط بزوجته، ميناس، بعد انفصاله عن زوجته الدنماركية شتينا، التي أنجب منها طفلا، وكانت سببا رئيسيا في انفصاله عن الفنانة المصرية مي عز الدين، التي ارتبط لفترة قصيرة ثم وقع الانفصال بينهما.


مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.


الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.


كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.






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