AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

عميد الدعوة السابق: بهذه الخطوات تتم مضاعفة جهود مكافحة التطرف

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:27 م
الرئيس السيسي يكرم
الرئيس السيسي يكرم الدكتور أحمد ربيع، عميد الدعوة السابق
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور أحمد ربيع، عميد كلية الدعوة السابق بجامعة الأزهر، إن مضاعفة الجهود لمواجهة الفكر المتطرف، تتطلب في بداية الأمر أن يواكب الإصلاح في الخطاب الإعلامي والفني والاجتماعي، كما يتم في الخطاب الديني، منوها بأنه لابد أن يتم الإصلاح على جميع النواحي.


وأضاف عميد الدعوة السابق، أنه من أجل هذه المضاعفة للجهود ينبغي علينا أن نركز على التعليم بالقدوة قبل التعليم بالكلام، لأننا في هذه الأيام للأسف نعيش مرحلة هدم للقيم في الوقت الذي تقوم فيه الدولة ببناء دولة حديثة ومشاريع قومية عملاقة.


وأشار إلى أنه لابد أن تتضافر جميع الجهود صاحبة التوجه إلى الجماهير بجانب جهود الدعاة، فلايجب أن تكون الدعوة وظيفة وإنما لابد أن تكون رسالة.


وأكد أنه لابد من إجراء عمليات إصلاح البيوت من أجل الحد من المشكلات الأسرية الناتجة عنها والتركيز على توعية المواطنين حتى لا ينتج عن الظروف الأسرية أناس في حالة خصبة لاستقطابهم من أتباع الفكر المتطرف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسى يتابع جهود وزارة الأوقاف في مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني والترجمة والنشر وتدريب الأئمة..ويوجه بدراسة الأئمة للعلوم الإنسانية لصقل مهاراتهم في التواصل.. وتطوير برامج التدريب

كلية "دار العلوم بجامعة القاهرة" تقهر الظلامية وتدشن عهدا تنويريا باستعادة وعي شبابها

"مقومات الخطاب الديني الرشيد" محاضرة لأئمة البلقان عبر الفيديوكونفرانس

الأزهر اليوم.. الإمام الأكبر يستقبل وزير خارجية أرمينيا ويؤكد: الأزهر بصدد إطلاق برنامج تعليمي متكامل للتعريف بالإسلام.. والمنظمة العالمية تنظم ورشة عمل لطلاب ليبيا

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة | تأجيل مباراة الزمالك والرجاء مجددًا وتعديل موعد النهائي.. محمد صلاح يكشف حقيقة إصابته

الكاف يقرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ويعلن موعد نهائي دوري الأبطال الجديد

شرطي هاجمه من الخلف.. لحظة القبض على منفذ هجوم الطعن في نيس.. فيديو

تركت طفلتها تحتضر وذهبت للقاء أصدقائها

بمباركة ريكاردو.. تعرف على موعد وصول باتريك فييرا للانضمام للإسماعيلي

فرنسا.. إخلاء شارع الشانزليزيه للاشتباه بوجود إرهابي

AdvertisementS

محافظة القاهرة: منع مواكب واحتفالات المولد النبوي بمحيط مساجد آل البيت

وزير التعليم: أجهزة الدولة تجهز مفاجأة سارة لأولياء الأمور سنعلنها أول العام القادم.. عقود جديدة تلزم أصحاب المدارس الخاصة بعدم رفع المصروفات.. والسداد عن طريق البنوك فقط منعا للتلاعب

رسميا .. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي أبطال إفريقيا

الكاف بـ قبضة فوزى لقجع .. خطايا أحمد أحمد الأربعة في إفريقيا

مصدر فرنسي يكشف جنسية الموقوف في ليون بتهمة التهديد بسكين

الكاف يقرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ويعلن موعد نهائي دوري الأبطال الجديد

من موقع هجوم نيس.. ماكرون يعلن رفع مستوى التأهب على الأراضي الفرنسية

أسرة والد رضيع الجوع في القليوبية: جهزنا فرح أخونا في شهر والطفل مروان أنقذ شقيقه أنس مرتين.. فيديو وصور

لهذا السبب.. تركي آل الشيخ لن يعود لـ السعودية حاليا

لشكه في سلوكها.. زوج يقتل زوجته طعنًا بالسكين ويحاول خنق طفله

أحمد مجاهد يكشف سر تأجيل الكاف مباراة الزمالك والرجاء

بالستان كالهنود.. رانيا يوسف تثير الجدل من مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مطبخك.. 8 عناصر غذائية لبشرة مثالية

اقض على الكسل.. دراسة تكشف أفضل وقت للاستحمام

شاهد.. أب وأم يتركان طفلين داخل قفص وسط شارع مزدحم والسبب مفاجئ