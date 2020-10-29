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أخبار العالم

متضامنون مع أقدم حليف لنا.. أول تعليق لـ ترامب على هجوم نيس في فرنسا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:14 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية، مؤكدا تضامن الولايات المتحدة مع حلفائها في معركة الإرهاب.


وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "قلوبنا مع شعب فرنسا.. تقف أمريكا مع أقدم حليف لها في هذه المعركة".


وأضاف: "يجب أن تتوقف هذه الهجمات الإرهابية المتطرفة على الفور. لا يمكن لأي بلد أو فرنسا أو غير ذلك أن يتحملها لفترة طويلة".


وكان شاب شن هجوما بالسكين بالقرب من كنيسة نوتردام في الساعة 9 بالتوقيت المحلي صباح اليوم الخميس؛ مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، سيدتين ورجل، إلى جانب عدد من الجرحى، وسط حالة من الاستنفار الأمني بالمدينة وغيرها من المدن الفرنسية.


وأعلنت الشرطة الفرنسية إيقافه واعتقاله بعد تنفيذه الهجوم، إلا أنه أصيب وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.


وقررت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، إغلاق الكنائس ودور العبادة في مدينتي نيس وكان، في أعقاب الهجوم، حيث أرجحت السلطات الفرنسية فرضية الإرهاب بهجوم نيس.


وبدوره، تعهد رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، برد صارم من حكومة باريس على الهجوم الذي شهدته مدينة نيس اليوم الخميس.


وأكد كاستيكس، خلال كلمته أن السلطات رفعت مستوى التأهب الأمني من تهديدات إرهابية في عموم البلاد.


ومن جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده لن تستسلم ولن ترضخ أبدا، في كلمة له من مدينة نيس.


وقرر ماكرون رفع مستوى التأهب على الأراضي الفرنسية، ونشر وحدات إضافية من الجيش لحماية المواطنين.


كما أعلن تشديد الإجراءات الأمنية حول الكنائس ودور العبادة، موضحا أن هناك اجتماعا غدا لمجلس الدفاع الأعلى الفرنسي وسيتم اتخاذ إجراءات جديدة.

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