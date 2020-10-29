26 ألفا و800.. إيطاليا تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا منذ تفشي الوباء

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الخميس، تسجيل ارتفاع قياسي في عدد حالات الإصابة والوفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأبلغت السلطات عن تسجيل 26831 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل يومي سجلته البلاد منذ بدء تفشي المرض.





وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 616595 حالة.





ورصدت السلطات الصحية 217 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 38122 حالة.





وتواجه إيطاليا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا رغم أن مؤشر الوفيات مستقر.



