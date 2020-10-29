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رياضة

رئيس الجزيرة المطروحي يعلن استمرار محمد سليمان مديرا فنيا للفريق

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:47 م
الجزيرة المطروحي
الجزيرة المطروحي
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عبدالله هشام
أعلن حمدي حفيظ الجميعي رئيس نادي الجزيرة المطروحي استمرار محمد سليمان مديرا فنيا للفريق الاول لكرة القدم بعد العودة السريعة للدورى الممتاز ب. 

وكان فريق الجزيرة تحت قيادة محمد سليمان نجح في تحقيق الفوز في 10 مباريات لعبها وتعادل في 9 ولم يتعرض سوى لخسارة واحدة خلال 19 مباراة خاضها بدورى القسم الثالث . 

واكد حمدي حفيظ الجميعي دعم مجلس الادارة والجماهير الكامل للمدير الفني محمد سليمان في دورى الممتاز ب الموسم المقبل . 

جدير بالذكر ان فريق الجزيرة المطروحي نجح في تصدر المجموعة بدون التعرض لخسارة واحدة وقدم اداء قوي في بطولة كأس مصر حيث وصل الي دور الــ 32 من البطولة وخسر من فريق المقاولون العرب رابع الدورى الممتاز . 

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